بعد التصريحات مع "وينفري".. البيت الأبيض يشيد بميجان وهاري

أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بـ "شجاعة" ميغان ماركل والأمير هاري، خلال المقابلة التي أجرياها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عبر شبكة "cbs".

وخلال الإحاطة الصحفية اليومية، وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس جو بايدن لديه أي رد فعل على المقابلة، قالت بساكي: "لكي يتقدم أي شخص ويتحدث عن صراعاته مع الصحة العقلية ويخبرنا بقصته الشخصية فهذا يتطلب شجاعة وهذا بالتأكيد شيء يعتقده الرئيس".

ولفتت بساكي إلى "أننا لن نقدم تعليقا إضافيا من هنا نيابة عن الرئيس أو غيرهم نظرا لأنهم مواطنون عاديون، يشاركون قصتهم ونضالاتهم الخاصة"، مضيفة: "اسمحوا لي فقط أن أكرر أن لدينا علاقة قوية وثابتة مع الشعب البريطاني وشراكة خاصة مع حكومة المملكة المتحدة بشأن مجموعة من القضايا وذلك سوف يستمر".

وكانت ميغان قدمت اعترافا مؤلما في المقابلة، كشفت من خلاله أنها كانت تفكر في الانتحار، وعندما طلبت المساعدة أخبرها أحد كبار القصر أن الأمر سيبدو سيئا.

كما كشفت أنه عندما كانت حاملا بابنها آرشي، كانت هناك "مخاوف وحديث داخل العائلة الملكية البريطانية حول مدى سواد بشرته عند ولادته".