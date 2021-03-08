مواجهات قوية لبلبيس والشرقية وأبو كبير وأبو حماد في جولة هامة بالقسم الثالث





ويحل الشرقية ضيفاً على عرب الرمل بملعب مركز شباب قويسنا، وحقق الفريق الشرقاوي الفوز بالدور الأول 3-1 .



ويلاقي فريق فاقوس نظيرة فريق مركز شباب عرابي خارج ملعبه، وشهد لقاء الدور الأول فوز فاقوس على ملعبه 3-1.





كما يحل فريق ميت خلف ضيفاً على نظيرة فريق أبو كبير، وشهد لقاء الدور الأول فوز ميت خلف على ملعبه 1-0 .





ويستقبل فريق منوف نظيرة فريق غزل شبين، وخسر الغزل على ملعبه بالدور الأول 1-0 .





ويلعب مركز شباب بطا مع مركز شباب أبو حماد، وشهد لقاء الدور الأول فوز أبو حماد على ملعبه 3-0 ويحصل ديرب نجم على راحه .



ترتيب المجموعة العاشرة



1- بلبيس 37 نقطة

2- الشرقية 35 نقطة

3- فاقوس 34 نقطة

4- ميت خلف 31 نقطة

5- تلا 28 نقطة

6- ابو حماد 24 نقطة

7- ميت خاقان 20 نقطة

8- أبو كبير 20 نقطة

9- منوف 20 نقطة

10- بطا 19 نقطة

11- عرب الرمل 18 نقطة

12- غزل شبين 18 نقطة

13- ديرب نجم 13 نقطة

14- عرابي 9 نقاط

15- شباب ديرب 3 نقاط

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء مباريات قوية لأندية المنوفية والشرقية في جولة هامة ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدور الثاني من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث.ومن المقرر أن يستضيف فريق مركز شباب ديرب نجم صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط نظيرة فريق ميت خاقان الذي يحتل المركز السابع برصيد 20 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز ميت خاقان 2-1 .كما يخوض فريق بلبيس مواجهة قوية مع نظيرة فريق مركز شباب تلا، وشهد لقاء الدور الأول إعتبار تلا خاسراً 3-0 لمشاركة لاعب موقوف.