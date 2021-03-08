خبير سوداني: سد النهضة يهدد حياة ملايين البشر

قال الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، إن التعنت الإثيوبي ظل كما هو منذ عام 2011 وحتى الآن.



وأضاف "المفتي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السودان ومصر قالوها معًا إنه لا يمكن البدء في الملء الثاني لسد النهضة إلا بعد توافق الدول الثلاث.



وأكد أن أزمة سد النهضة تهدد الأمن القومي، وتهدد حياة البشر، ومرتبطة بحياة ملايين البشر.

