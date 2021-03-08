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خبير مالي يتوقع استمرار انخفاض الذهب الفترة المقبلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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توقع أمير نادي خبير الأسواق المالية، استمرار أسعار معدن الذهب في الانخفاض في الفترة المقبلة، على الرغم من بدء تعافي الاقتصاد العالمي بالتزامن مع توفر لقاح لفيروس كورونا.

وأكد نادي، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، الإثنين، أن الذهب سيصل إلى أدنى مستوياته قريبا عندما يقرب من 1460 دولارا للأونصة.

وأشار نادي إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم ورغم تأثيرها السلبي على اقتصاد العالم في عام 2020 المنصرم، إلا أن معدن الذهب شهد رواجا كبيرا، حيث وصل إلى أعلى مستوياته عند 2073 دولارا للأونصة، قبل أن يهبط هذا الهبوط الشديد الحالي والمتوقع استمراره.

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