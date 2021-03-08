عضو لجنة الفيروسات يكشف حقيقة إصابة من تلقوا اللقاح بفيروس كورونا

حذر الدكتور عادل الخطاب، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، من الاستماع إلى الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة إتباع تعليمات المتخصصين ووزارة الصحة.



وقال "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "عندنا وزارة الصحة تدير الصحة بشكل ممتاز والدولة كلها سعوا كثيرا لتوفير اللقاح على اختلاف أنواعها".



وأضاف "اللقاح مهم لأن لو وصلنا في المجتمع إلى 70% من الفئات المفروض أخذ التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع، وسيكون مفيد للدولة وللناس الذين لن يحصلوا على التطعيم سواء الحوامل أو الأطفال".



وأكد أن الأعراض الجانبية للقاح ليست خطيرة وكلها في حدود تكسير في الجسم وارتفع بسيط في درجة الحرارة مثل الآثار الجانبية التي تحدث بعد تطعيم الأنفلونزا، لافتًا إلى أن الأجسام المضادة لا يتم إنتاجها إلا بعد الجرعة الثانية.



وبسؤاله عن إصابة من تلقوا اللقاح بفيروس كورونا أشار عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح ولكن هناك حالات نادرة سجلت في العالم.

