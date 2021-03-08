الأربعاء.. سميرة عبد العزيز ولينا شاكر وشريف مدكور في ضيافة "معكم منى الشاذلي"



تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز والإعلامية لينا شاكر، في حلقة جديدة من برنامجها "معكم" يوم الأربعاء المقبل، المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.



وتأتي استضافة سميرة عبد العزيز على خلفية الفيديو الذي تم إعادة تداوله مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، مع أحد المراسلين الشباب، رغم كونه تم تصوير منذ 3 سنوات خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي.



كما تتحدث الفنانة القديرة خلال اللقاء عن أبرز المحطات في حياتها الفنية الممتدة، وأهم الأعمال التي تخطت حتى الآن 200 عمل.



وتستضيف "الشاذلي" في الحلقة نفسها الإعلامية لينا شاكر، أحد أبرز الإعلاميات اللاتي عملن في القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري التي أعلنت قبل أيام خبر إصابتها بالسرطان، وقامت بنشر مجموعة من الصور لها تكشف تأثير جلسات العلاج الكيميائي.



وتتحدث "لينا شاكر" عن حربها مع سرطان الثدي، وعن التجربة الصعبة التي عايشتها خلال العام الماضي، فضلًا عن التجربة السابقة التي عايشتها مع والدتها التي كانت قد أصيبت بالسرطان قبل أعوام.



وخلال الحلقة تُفاجأ "لينا" بحضور عدد من أصدقائها في الاستوديو، من ضمنهم الإعلامي شريف مدكور والمذيعة سحر ناجي وآخرين.



