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أمريكا: الهجمات على السعودية غير مقبولة وخطيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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وصفت الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة على السعودية بأنها غير مقبولة وخطيرة، مشددة على أنها تعرض المديين للخطر، فيما دعت الحوثيين إلى الانخراط في العملية السياسة.

 

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية في المنطقة خاصة من قبل الحوثيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل العمل الوثيق مع المملكة.

 

وكان قد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلتقهما جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب المملكة.

 

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الصاروخ الباليستي أطلق باتجاه خميس مشيط، فيما كانت الطائرة المسيرة الملغومة موجهة صوب المنطقة الجنوبية.

 

اتهمت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، إيران بتزويد قوات ميليشيا الحوثي، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

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امريكا الهجمات السعودية

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