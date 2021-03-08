ناقد رياضي من لندن: محمد صلاح حقق أرقام كبيرة والصحافة الإنجليزية تتحدث عن رحيله لبرشلونة



أكد علاء الدخاخني، الصحفي الرياضي في الأسوشيد برس، أنه ليس هناك تركيز على محمد صلاح بشكل خاص من قبل الصحافة اللندنية، موضحًا أن هناك تركيز على أداء ليفربول، من خلال مشاكل فردية لبعض اللاعبين.



وأضاف "الدخاخني"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح محرز للأهداف وهو من يأتي بالمكسب لليفربول، مؤكدًا أن أقاويل كبار لاعبي الكرة بأن المنافسة بين صلاح ماني سبب التدهور في الأداء، وهناك تعمد من ماني بعدم التمرير بالكرات لصلاح.



واوضح أن صلاح يحصل على التركيز الكبير، مشيرًا إلى أنه حقق أرقام كبيرة خلال المواسم الماضية ويتربع على عرش الهدافين، موضحًا أن هناك بعض النقاد يلمون صلاح على عدم التركيز فقط، حيث إن هناك حالة التركيز ولها مبررات كبيرة، متابعًا: "احتمالية رحيل صلاح هي تكهنات فقط وهناك من ينصح صلاح بالرحيل، والانتقال للدوري الأسباني والصحافة تؤكد فرصة رحيله لبرشلونة".