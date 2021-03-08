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علا رشدي في يوم المرأة العالمي: نحن كسيدات لدينا القوة والإرادة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ظهرت النجمة علا رشدي بفيديو في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وصرحت علا رشدي " اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شىء نريده فلدينا القوة والارادة والمثابرة والإيمان" وأضافت " لدينا أمثلة قوية جداَ لسيدات غيروا التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقين أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه" وقالت " نحن كسيدات لسنا نصف المجتمع أو 80% فقط منه بل نحن من ننجب المجتمع فيمكننا تغيره. كلنا كسيدات مختلفين عن بعض وكلنا منفردين ولا يوجد سيدة مثل الآخرى" وفي النهاية ناشدت علا رشدي السيدات بأن يعملوا ويساندوا بعضهم بشكل أقوى وأكبر وستجدوا المجتمع تطور بالشكل الذي نرغب فيه"

يذكر أن علا رشدي قد ظهرت مع عائلتها في برنامج "صاحبة السعادة" والذي عرضت به الإعلان التمهيدي للجزء الثاني من برنامجها وجهة مظر والذي تستعد لتقديمه والذي ستأخذ فيه الجمهور في جولة لدى اهم نجمات الوطن العربي من منازلهم لتعرفهم كيف يتعاملوا مع التحديات التي يواجهونها كامهات في التعامل مع اولادهم  وليس كنجوم للحديث عن موضوعات مختلفة وستكون هناك حلقة خاصة عن الأب وضيوفها أحمد داود وأحمد السعدني.

يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها وحقق نجاح كبير مع جمهور الامهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 مليون مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب.

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