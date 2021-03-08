وزير النقل عن توسعات الدائري: "مش هنسيب حد"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تنفق 10 مليار جنيه لتطوير الطريق الدائري، فضلا عن 4 مليار جنيه كتعويضات، لافتا إلى أنهم يصرفون هذه المبالغ لتسهيل حياة المواطنين.



وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لو لم يتم توسعة الطريق الدائري "محدش هيعرف يتحرك"، موضحا أن الطريق الدائري له 50 متر حرم على يمين وشمال الطريق، ولا يجب البناء بها.



وأضاف أن هناك توجيه من الرئيس السيسي أن يحصل المتضررين على تعويض اجتماعي حتي يتمكن من الإيجار في منطقة أخرى، معلقا: "مش هنسيبه ولا نرميه في الشارع".

