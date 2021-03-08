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إبراهيموفيتش يحسم مصيره مع ميلان
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:30 م
ريهام عبد المحسن
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حسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي مع الروسونيري في الفترة المقبلة.
وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها فضائية راي سبورت العالمية:
"أنا زلاتان، أشعر بالمسئولية وبأنني قائد، هذا الفريق هو الوحيد الذي جعلني أشعر
بالسعادة، أريد أن أتعلم وأن أكون مرشدًا".
وأضاف : "أردت أن أكون مع الفريق في فيرونا رغم الإصابة،
شعرت بذلك من داخلي، عندما أقضي يومًا بدونهم فهذا يشبه البقاء بدون أبنائي".
وعن استمراره في ميلان، علق إبراهيموفيتش: "لا أعرف،
فلنرى ما سيحدث، الأمر في يد باولو مالديني، إذا أراد ذلك فأنا مستعد".
واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلا: " الموسم ما زال
طويلاً وهناك العديد من المباريات المتبقية، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز".
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