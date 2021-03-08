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استجابة سريعة من محافظ كفر الشيخ للطبيب محمود سامي الذي فقد بصره بمستشفيات العزل

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناشدة محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بسبب عمله في مستشفى العزل بالمحافظة المتعلقة بتخصيص شقة بإيجار بسيطة يتناسب مع راتبه الحالي.

وقال "نور الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "أنه قام بتكريم محمد سامي وزيارته في منزل عائلته، وتم التواصل مع اللجان الاستشارية بالدولة من أجل تخصيص أحد استراحات المحافظة للطبيب بصفة دائمة".

وأضاف "هي الإجراءات أخذت بعض الوقت، ولكن تم الانتهاء من تخصيص الشقة في المحافظة نفسها بأقل إيجار شهري يمكن أن تمنحه الدولة يصل إلى 100 جنيه، وتم التواصل مع شقيق الدكتور سامي وإبلاغ عائلته بإمكانية استلام الشقة حاليًا".

وكان كشف سامي تطورات حالته الصحية بعد فقده بصره بسبب الضغط في العمل أثناء الموجة الأولى لفيروس كورونا، مستطردًا" حدث تلف وتدمير في العصب البصري 100%، وقمت بصرف أدويتي العلاجية من اللجان المتخصصة في كفر الشيخ".

وتابع "كنت ساكن في شقة إيجار، ولكن بعد إصابتي ولعدم استطاعتي على تسديد الإيجار تركتها، وانتقلت للعيش في منزل خالتي وهي حماتي، وكان فيه وعد بشقة بإيجار بسيط يتناسب مع راتبي".

واستطرد "نفسي أرجع اشتغل تاني حتى لو ضمن نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن محدش بقى بيسأل عليا من 6 شهور تقريبا، ولم يتواصل معي أحد بشان إصابة العمل، ونفسي أخدم تاني لأني مش متعود أكون كم مهمل، ومش عايز حد يقول لابني أبوك مستقبلا أبوك ضيع نفسه".


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