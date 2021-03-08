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أحمد موسى يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية مع وزير المالية (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع وزير المالية الدكتور محمد معيط حول منظومة الضرائب.

وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تحدثت مع الوزير عن الضرائب وأكد أن هناك تقريبا 400 شركة دخلت المنظومة الالكترونية الجديدة وهو ما يسهل الإجراءات الضريبية وحتى يعلم كل ممول ما له وما عليه.

وتابع أن الوزير تحدث عن أن الشركات مرحلة أولى وسيتم تعميم المنظومة الجديدة بما سيعود بالنفع على المواطن المصري.

واكد الإعلامي أحمد موسى أن المنظومة الالكترونية مفيدة للجميع ويتم إنشاء منظومة على أعلى مستوى تساهم في تحصيل حق الدولة وعدم وجود تقديرات جزافية.

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