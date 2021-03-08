Advertisements

انتصار كبير للمرأة.. وزير العدل: السيسي يوجه بالاستعانة بالسيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتمكين المرأة المصرية من تبوء مقاعد النيابة العامة ومجلس الدولة.

وتابع مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن كيفية تفعيل عملية تمكين المرأة من تبوء مقاعد النيابة العامة».

وأضاف «سيتم الإعلان عن تفاصيل وشروط الدرجات الوظيفية للمرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة خلال الأيام المقبلة»، معلقا «نحن أمام انتصار كبير للمرأة المصرية».

وأشار إلى أن عدد السيدات العاملات بالقضاء العادي يبلغ 66 امرأة، إضافة إلى 678 في هيئة قضايا الدولة، و1986 بالنيابة الإدارية.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم موقفه من رحيل باتشيكو

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

نجيب ساويرس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على قائد الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

08:31 م

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

09:31 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين