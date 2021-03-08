انتصار كبير للمرأة.. وزير العدل: السيسي يوجه بالاستعانة بالسيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتمكين المرأة المصرية من تبوء مقاعد النيابة العامة ومجلس الدولة.



وتابع مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن كيفية تفعيل عملية تمكين المرأة من تبوء مقاعد النيابة العامة».



وأضاف «سيتم الإعلان عن تفاصيل وشروط الدرجات الوظيفية للمرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة خلال الأيام المقبلة»، معلقا «نحن أمام انتصار كبير للمرأة المصرية».



وأشار إلى أن عدد السيدات العاملات بالقضاء العادي يبلغ 66 امرأة، إضافة إلى 678 في هيئة قضايا الدولة، و1986 بالنيابة الإدارية.

