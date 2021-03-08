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الإسماعيلي يقرر تحويل لاعب الفريق الشاب للتحقيق

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أصدر عماد سليمان عضو اللجنة الفنية ،المشرف على فريق الكرة بالإسماعيلى قرارا بتحويل محمد عبد السميع لاعب فريق الشباب مواليد 2000 للتحقيق من قبل خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادى.

 

وأوصى العمدة باتخاذ العقوبة المناسبة تجاه اللاعب الشاب ، فى ظل اخلاله بالسياسة المتفق عليها فى الوقت الراهن والتى تتطلب من الجميع التركيز والهدوء من أجل تحسن النتائج تدريجيا وإعادة البسمة لجماهير النادى العريضة.

 

جاء ذلك ، بعدما بدر من اللاعب تجاه النادى وهجومه الغير مبرر عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعى ، فى أعقاب قرار المدير الفنى البوسنى دراجان يوفيتش بإعادة اللاعب لقطاع الناشئين من جديد واللعب ضمن صفوف فريقه بدورى الجمهورية.في هذه الفتره وقال عماد سليمان :"اللاعب أخطأ بعدما تحدث عن النادى  بشكل غير لائق ويثير البلبلة والفتنة ويهيج مشاعر الجماهير فى تلك الفترة الحرجة".

 

وتابع :"على الجميع أن يعلم بتطبيق سياسة الثواب والعقاب لضمان إعادة فرض الانضباط بين صفوف الفريق ،وهو ما سينعكس إيجابا على النتائج".

 

وشدد نجم الإسماعيلى السابق فى عصره الذهبى :"قمت باصدار قرار بمنع أى لاعب من تناول اسم النادى عبر وسائل التواصل الإجتماعى وسيكون هناك عقوبات مضاعفة تجاه المخالفين لهذا القرار".

وأنهى العمدة حديثه :"الفترة الحالية لاتتطلب أى تشتيت للذهن أو إثارة ، تحتاج فقط للتركيز فى الملعب والتدريبات نحو النهوض بالفريق مجددا".

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