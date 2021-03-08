أسعار النفط تتحول للتراجع في نهاية التعاملات و"برنت" يتراجع عن مستوي 71 دولار

تحولت أسعار النفط للتراجع في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية، ليفقد خام برنت مستوي الـ 71 دولار.









وتعرض النفط للضغط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 3 أشهر.





وكانت أسعار الخام حققت ارتفاعاً قوياً في وقت سابق من التعاملات بعد أن قالت السعودية إنها أسقطت صاروخ باليستي وطائرة مُسيرة استهدفت منشآتها النفطية، لكن دون أي خسائر.





ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار.





وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بعد أن قررت "أوبك+" عدم زيادة إمدادات الخام في الشهر المقبل.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.6 بالمائة إلى 65.05 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 67.98 دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر عام 2018.





كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مايو 1.6 بالمائة إلى 68.24 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 71 دولاراً في وقت سابق من التعاملات وهو الأعلى منذ أكثر من عام.