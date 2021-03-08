نشرة أخبار اليوم الإثنين 8 مارس فى محافظة الغربية

_ استمرار مبادرة "صحة المرأة والإعتلال الكلوى" فى محافظة الغربية





وتستهدف المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.



_ فى ظروف غامضة... العثور على جثة طفل مشنوقا داخل غرفته بالغربية





تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل عمره 11 عامًا، مشنوق بواسطة حبل مثبت بسقف غرفه نومه داخل منزله بقرية الكمالية التابعة لمركز المحلة الكبري وخصصت سياره إسعاف لعرض الجثة على الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ من أهالي قرية الكمالية بالعثور علي جثة طفل مشنوقا داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بدائره المركز.



_ محافظ الغربية يستقبل مندوب مجلس الوزراء لمتابعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبه، المهندس محمد سالم مسئول متابعة التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.



وخلال اللقاء، تباحث محافظ الغربية ومسئول المتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية في قرى مركز زفتى، وكذا إمكانية توفير فرص عمل إضافية من خلال تطوير عددًا من القرى المنتجة داخل المركز ضمن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في المبادرة.



وأوضح رحمي أن المحافظة قامت بتنفيذ ١٧ اجتماعًا تنسيقيًا و٢٠ لقاءً مجتمعيًا لتحديد ودمج جميع الاحتياجات الخاصة بقري زفتى وتوابعها في المبادرة ودراسة آلية تنفيذها،حيث سيتم تنفيذ ١٥٦٣ مشروع داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بإجمالي تكلفة ٤.٥ مليار جنيه ليستفيد منها ٥٩٩ ألف نسمة بالمركز.



وعقب اللقاء، عقدت وحدة حياة كريمة بالمحافظة اجتماعًا برئاسة السكرتير العام المساعد وبحضور كلًا من المهندس محمد سالم عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، ممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي، أعضاء المكتب الفني لمحافظ الغربية، ممثلي المديريات وممثلي مؤسسة حياة كريمة وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة داخل مركز زفتى.



_ إصابة طفل بكسور وكدمات إثر سقوطه من أعلى برج حمام بالغربية



شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، منذ قليل، إصابه طفل بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسده ونزيف في المخ، إثر سقوطه من أعلى برج حمام فوق سطح منزله، أثناء إطعام الطيور، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى طوارىء مستشفى أطفال المنصورة، بمحافظة الدقهلية.





_ صحة الغربية توجه بتكثيف المرور على المستشفيات لمتابعه مصابي فيروس كورونا





وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتعليمات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



شهدت محافظة الغربية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة وكان أبرزها:أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن استمرار مبادرة صحة المراة والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بصحة المراة، يأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والاصابات الخطيرة والاعتلال الكلويوأشار دكتور عبد الناصر، إن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية المرأة والطفل.