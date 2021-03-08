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إصابة شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال جنوب بيت لحم

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة "روسيا اليوم  بإصابة شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، الذي اقتحم منطقة أبو سود ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

 

وتم نقل الشاب الفلسطيني إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بجروح خطيرة، في حين أصيب الجندي الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتلقى العلاج في المكان.

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