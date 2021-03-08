وزيرة التضامن: المرأة هي السند في بناء الوطن (فيديو)

هنأت الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرأة المصرية باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أنها رمز القوة والصمود، والسند للشعب المصري بالكامل.



وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، موجهة حديثها لـ المرأة المصرية: "إحنا فخورين بيكي جدًا.. واستكملي المشوار؛ لأن أملنا فيكي كبير.. كل سنة وأنتي طيبة".



وأشارت إلى أنها وجدت أُثناء عملها أمثلة عديدة من النساء للقوة والإرادة، متابعة: "المرأة لها دور كبير على مستوى البلد، السيدات من أقوى الناس في مجلس النواب والوزارات، المسؤولية في قبضة المرأة في كل المجالات، ولديها إصرار كبير".

