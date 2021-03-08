مواجهات الجولة19 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل ، مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثانية، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



تستهل الجولة بمواجهة من العيار الثقيل، تحمل عنوان المتصدر والوصيف، حيث يواجه فريق نادي البداري متصدر المجموعة، نظيره فريق نادي اخميم، والذي يسعي من خلاله فريق البداري لتحقيق الفوز والاقتراب من حسم بطاقة التأهل للقسم الثاني.





في المباراة الثانية يواجه فريق نادي المراغة، شقيقه شبان مسلمين المراغة، والتي تحمل عنوان "ديربي المراغة" والتي يستضيفها ملعب الاول.



فيما يلتقي فريق مركز شباب سوهاج، نظيره فريق مركز شباب البلينا، في المباراة التي يستضيفها مركز شباب سوهاج.







بينما يلاقي فريق نادي ابو تيج، نظيره فريق نادي قفط، الذي يدخل المباراة بجهاز فني جديد بقيادة كريم عبد الحكيم، والتي يستضيفها ملعب الاول.





ويواجه فريق مكة المكرمة نظيره فريق نادي الرحلات، في مباراة يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز والهروب من منطقة الهبوط.



الترتيب

1_البداري 30 نقطة

2_اخميم 25 نقطة

3_شبان المراغة 24نقطة

4_نادي المراغة23نقطة

5_ابوتيج 23 نقطة

6_نادي قفط22 نقطة

7_اهلي المنشأة 19 نقطة

8_شباب البلينا 16 نقطة

9_شباب سوهاج 15 نقطة

10_شعب قوص 15 نقطة

11_نادي الرحلات 14 نقطة

12_مكة المكرمة 11 نقطة

