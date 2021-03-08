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مواجهات الجولة19 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل ، مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثانية، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

تستهل الجولة بمواجهة من العيار الثقيل، تحمل عنوان المتصدر والوصيف، حيث يواجه فريق نادي البداري متصدر المجموعة، نظيره فريق نادي اخميم، والذي يسعي من خلاله فريق البداري لتحقيق الفوز والاقتراب من حسم بطاقة التأهل للقسم الثاني.


في المباراة الثانية يواجه فريق نادي المراغة، شقيقه شبان مسلمين المراغة، والتي تحمل عنوان "ديربي المراغة" والتي يستضيفها ملعب الاول.

فيما يلتقي فريق مركز شباب سوهاج، نظيره فريق مركز شباب البلينا، في المباراة التي يستضيفها مركز شباب سوهاج.



بينما يلاقي فريق نادي ابو تيج، نظيره فريق نادي قفط، الذي يدخل المباراة بجهاز فني جديد بقيادة كريم عبد الحكيم، والتي يستضيفها ملعب الاول.


ويواجه فريق مكة المكرمة نظيره فريق نادي الرحلات، في مباراة يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز والهروب من منطقة الهبوط.

الترتيب
1_البداري 30 نقطة
2_اخميم 25 نقطة
3_شبان المراغة 24نقطة
4_نادي المراغة23نقطة
5_ابوتيج 23 نقطة
6_نادي قفط22 نقطة
7_اهلي المنشأة 19 نقطة
8_شباب البلينا 16 نقطة
9_شباب سوهاج 15 نقطة
10_شعب قوص 15 نقطة
11_نادي الرحلات 14 نقطة
12_مكة المكرمة 11 نقطة

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