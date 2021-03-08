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العبور يستقبل ايروسبوت والتأمين يصطدم بإتحاد الشرطة في ختام مؤجلات القسم الثالث

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام الثلاثاء في الثانية والنصف عصرا مبارتان مؤجلتان من الجولة الثالثة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث 

1- العبور مع ايروسبوت

يشهد ملعب نادي العبور مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق العبور متصدر المجموعة بقيادة جمعه مشهور برصيد 38 نقطة مع فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 14 نقطة .

يسعى الفريقان للفوز في المباراة ، العبور حتى يحافظ على القمة منفرداً بينما ايروسبوت للخروج من شبح الهبوط.

2- اتحاد الشرطة مع مصر للتأمين

يستقبل فريق اتحاد الشرطة الثامن برصيد 27 نقطة نظيرة فريق مصر للتأمين السادس بقيادة عمرو عبده برصيد 32 نقطة بفريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 27 نقطة، يسعى الفريقان للفوز للحاق بأهل القمة.

ترتيب المجموعة السادسة

1- العبور38 نقطة
2- الغابه 38 نقطة
3- بنها 37 نقطة
4- البلاستيك 36 نقطة
5- اسكو 35 نقطة
6- مصر للتأمين 32 نقطة
7- الشمس 28 نقطة
8- اتحاد الشرطة 27 نقطة
9- طوخ 26نقطة
10- المرج 24 نقطة
11- الأميرية 20 نقطة
12- الماظه 20 نقطة
13- بهتيم 14 نقطة
14- ايروسبوت 14 نقطة
15- قليوب 11 نقطة
16- سراى القبة 3 نقاط

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