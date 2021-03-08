وزير النقل يداعب عمرو أديب بسبب حادث السيارة.. والأخير: "هجيب عربية قطار"

داعب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي عمرو أديب بسبب حادث السيارة الذي تعرض له مؤخرا، قائلا: "بخر العربية الجديدة، وحط خرزة زرقا"، ليرد "أديب": " لسه مجبتش عربية جديدة، لما أجيب هحط خرزة كبيرة".



وقال "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "بيقولوا إنك جبت عربية جديدة"، فعقب "أديب": "لسه مجبتش.. وبفكر أجيب عربية قطار كبيرة تستحمل".



ومن ناحيته رد وزير النقل، "هتكون غالية عليك"، فقال "أديب"، "قسطاها".

