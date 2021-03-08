Advertisements

وزير النقل يداعب عمرو أديب بسبب حادث السيارة.. والأخير: "هجيب عربية قطار"

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
داعب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي عمرو أديب بسبب حادث السيارة الذي تعرض له مؤخرا، قائلا: "بخر العربية الجديدة، وحط خرزة زرقا"، ليرد "أديب": " لسه مجبتش عربية جديدة، لما أجيب هحط خرزة كبيرة".

وقال "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "بيقولوا إنك جبت عربية جديدة"، فعقب "أديب": "لسه مجبتش.. وبفكر أجيب عربية قطار كبيرة تستحمل".

ومن ناحيته رد وزير النقل، "هتكون غالية عليك"، فقال "أديب"، "قسطاها".

أخبار تهمك

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

منذ أقل من ساعتين

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعات

البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحسم موقفه من رحيل باتشيكو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يستقر على قائد الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

نجيب ساويرس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

08:31 م

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

09:31 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين