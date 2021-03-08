ألفت عمر لـ"الفجر الفني":" فشلت في تقديم فيديوهات على التيك توك"

حققت شخصية "مارينا" في مسلسل "سكن البنات" التي تقدمها الفنانة ألفت عمر، نجاحا كبيرا وعدد كبير من المشاهدات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت ألفت عمر، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها حاولت تقديم فيديوهات على "التيك توك" والتواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأهميتها ولكن فشلت.



وأضافت أنا معرفش أعمل اي حاجه غير اني أمثل فقط، ودعيت ربنا اني أظهر في دور أنشره على السوشيال ميديا، وربنا استجاب لدعائي بمسلسل "سكن البنات" يوم عيد ميلادي".



المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.



مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.