جومانا مراد لـ "الفجر الفني": حكاية مش هنفرح بيكي بيناقش قضية الزواج



تستكمل الفنانة جومانا مراد، تصوير مشاهد مسلسها الجديد "حكايتها" الذي تشارك في واحدة من ضمن حكاياته بعنوان "مش هنفرح بيكي".



وقالت جومانا مراد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن المسلسل يناقش قضايا المرأة وبالأخص قضية تأخر زواج الفتيات، والضغوط التي يمارسها المجتمع على الفتيات وتدفعهن للقبول بأي عريس هربا من شبح العنوسة.



وتجسد الفنانة جومانا مراد، شخصية تدعى "أماني" ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه خلال شهر مارس الحالي، ومن إخرج المسلسل محمد حماقي.



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد الدرامية مسلسل "خيانة عهد"، والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر التريند أكثر من مرة، حيث قدمت شخصية تدعى "شيرين" وهي شخصية تدور حولها محور الأحداث بصداقتها بالفنانة حلا شيحة وارتباطها العاطفي بخالد أنور وهو أصغر منها في العمر بكثير، بالاضافة الى ادمانها لمخدر "الكوكايين" ونجحت في تقديم الشخصية بشكل بسيط وغير مفتعل.





