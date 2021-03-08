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لميس الحديدي: عمري ما كنت محظوظة (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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احتفت الإعلامية لميس الحديدي باليوم العالمي للمرأة، قائلة: " كل سنة واحنا طيبين، النهاردة اليوم اللي العالم كله بيتذكر فيه كفاح السيدات، من أجل الحرية والمساواة والحق".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الطريق الذي بدأته هدى شعراوي منذ 100 عام لم ينتهي بعد، لافتة إلى أن هناك الكثير من القوانين التي يجب أن تنسف، لأنها ما زالت عار على المرأة.

وأشارت إلى ان البعض قد يتحدث بأنها مرفهة، وبأن لديها إمكانيات مادية كبيرة، وبأن اختياراتها كانت سهلة واضحة، معقبة: "بقول للي بيقول كده، عمر ما طريقي كان سهل، أنا بدأت الطريق من أدنى سلم الشغلانة، من صحفية صغيرة، ما فيش حوار جه ليا بالصدفة، كل الحوارات كانت بتعب ومجهود ".

وأضافت: "عمري ما كنت محظوظة، فكرة الحظ عمرها ما حدثت ليا، كل شغلي كانت نتيجية تعب وتضحية ومرض لم اتحدث عنه كثيرًا".

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