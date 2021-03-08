أزمة في الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي في الدوري المصري

يواجه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أزمة كبيرة قبل مواجهة الإسماعيلي ضمن إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أزمة الظهير الأيسر صداع في رأس بيتسو موسيماني

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي، في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتمثل الأزمة التي يواجهها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في مركز الظهير الأيسر بعدما تعرض محمود وحيد، لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن المباريات لمدة 4 أسابيع.

وكان الظهير الدولي التونسي علي معلول قد تلقى إصابة في مونديال العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ الألماني، ولم يشارك حتى الوقت الجاري في التدريبات الجماعية.

ولا يملك المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سوى إشراك أيمن أشرف وحيدًا في مركز الظهير الأيسر أمام الإسماعيلي لسد الثغرة اليسرى للفريق الأحمر أمام الإسماعيلي.