نشرة أخبار الدقهلية الإثنين 8-3-2021: اختيار الدكتور محمد السرجاني استاذ مساعد بجامعة المنصورة للإشراف على المكتب الثقافي



اختيار الدكتور محمد السرجاني استاذ مساعد بجامعة المنصورة للإشراف على المكتب الثقافي المصري بموسكو



أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا رقم 817 بتاريخ 132021 م بندب الدكتور محمد إبراهيم محمد السرجاني الاستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة المنصورة للإشراف على عمل المكتب الثقافي المصري بموسكو – روسيا.





الجدير بالذكر أن الدكتور محمد السرجاني حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة المنصورة بتقدير عام جيد جدا عام 2002 م.



ترقى فى الدرجات الوظيفية حيث عمل معيدا بكلية الزراعة عام 2002 ومدرسا في عام 2014 م وأستاذ مساعد عام 2019 م.



حصل على درجة الماجستير من الجامعة الفيدرالية الروسية – موسكو - دولة روسيا الاتحادية عام 2008 م وحصل على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 2012 م.



كما حصل على دورة الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لتأهيل الملحقين والمستشارين الثقافيين عام 2018 م

شغل العديد من المناصب منها:



عضو اللجنة الثقافية والعلمية في جمعية خريجي الاتحاد السوفيتي والجامعات الروسية، رئيس عام للمبعوثين المصريين سفارة جمهورية مصر العربية – المكتب الثقافي المصري – موسكو، رئيس الاتحاد العام للدارسين المصريين فى دولة روسيا، وعمل مديرا لمكتب العلاقات الدولية جامعة المنصورة



تحرير محضر جنح وتهرب ضريبي وتحرير محاضر بالجملة في حملة في حملة مكبرة بالمنصورة.

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.



وقد استهدفت الحملة المحلات التجارية بمنطقة شارع الترعة، وقاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى،و الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية بحى غرب، والفريق المعاون المشكل من الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن التموين سامح زهران، ومن الصحة الدكتور يوسف عبد الهادى، ومن ادارة البيئة بحى غرب يسرى كسبة.



وقد تمكنت الحملة من ضبط ١٥٠ عبوة سجائر، و٤٥ عبوة زيت شيشة الكترونية والتحفظ عليها مهربه جمركيا لا تحمل بندرول" الدمغه الداله على سداد الرسوم الضريبية المُستحقه " بدون مستندات "مجهولة المصدر"، كما تمكنت الحملة من اعدام ٥كيلو جبن وسوسيس، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، و٣ محاضر بيئية، كما تم تحرير محضرتبديد لأحد المحلات التجارية، لتعمد أخفاء كميات من المنتجات الغذائية والتى تم التحفظ عليها مسبقا" بثلاجة داخل المنشآة، مع أخذ تعهد على صاحب المنشآة بعدم التصرف فيها والمحافظة عليها لحين صدور قرار بشأنها، وتم صدور قرار النيابة باخذ عينات وتحليلها وبتوجة الحملة لم يتم العثور على المواد الغذائية المتحفظ عليها لذا تم تحرير محضر تبديد.



فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة.. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات".



كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم فتاة قرية ابو نبهان- ساره احمد والتى تعمل "ميكانيكي سيارات وذلك بحضور السيد النائب أحمد الالفى نائب البرلمان عن ميت غمر، وقد سلمها محافظ الدقهلية شهادة شكر وتقدير تشجيعا لها، وتقديرا لتميزها واصرارها على اقتحام هذا المجال من العمل وتفوقها فيه رغم اعتبارها مهنة تحمل المشقة وكونها مثالا يحتذي بها للفتاة المصرية.



وجدير بالذكر ان الفتاة سارة أحمد دياب هى ابنة قرية أبو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتى قررت أن تختار حياة التعب والمشقة لتثبت نفسها أمام العالم بأنها فتاة جديرة بالاحترام، اقتحمت حياة العمل بمهنة معروفة بانها مهنة للرجال فقط وهى"ميكانيكا السيارات" فقررت سارة احمد أن تشارك والدها وشقيقها مهنتهم وتثبت نفسها فيها.





وقد بدأت ساره تتعلم مهنة الميكانيكا منذ سنوات حيث كان والدها يعمل بورشته الموجودة اسفل المنزل وكانت تمكث معه لفترات كبيره فتعلمت منه العديد من التفاصيل داخل الورشه مثل المفاتيح والمفكات وموتور السيارة ولم تكتفى ساره بذلك بل سعت الى تطوير ذاتها من خلال اخذ كورسات ودورات تؤهلها لممارسة المهنة وأصبحت الان قادرة على الكشف على السيارات الحديثة ومعرفة العيوب الموجودة بها وهذا اكسبها الخبرة الكافية التي جعلتها تستقل هي واخيها محمد "ميكانيكي" بورشة داخل القرية بعيدا عن ورشة والداهما بكوم النور والذى يستعينون به عند مواجهة مشكلة،هذا وتوصل اسرة سارة تشجيعها على العمل ويقومون بمساعدتها اداء عملها.



جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برعاية الموهوبين والمتفوقين والنماذج الفريدة فى المجتمع تشجيعا لهم باعتبارهم نماذج قدوة مشرفة امام الشباب، وفى طار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.



الدقهلية أولى المحافظات التي حظيت بتنفيذ المبادرة بها من خلال مشروع عمارات الجلاء بتكلفة 700 مليون جنيه



عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جلسة للحوار المجتمعي مع سكان عمارات الجلاء والمجزر بمدينة المنصورة، وذلك بحضور نواب البرلمان، النائب احمد الشرقاوي، النائب وحيد فودة، النائب أحمد الألفي، النائبة الدكتورة نسرين عمر، النائبة الدكتورة ولاء التمامي، النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام، النقيب أحمد ممدوح ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام ادارة العشوائيات بالمحافظة.



وفي بداية اللقاء تم استعراض بريزنتشن عن مشروع عمارات الجلاء الجديدة المقرر انشاؤها في اطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات ليتم تسكين قاطني عمارات الجلاء والمجزر الحالين بها بهدف توفير حياة كريمة لهم، وقد أكد محافظ الدقهلية ان مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف توفير حياة كريمة لقاطني العمارات السكنية المتهالكة وتسكينهم في مساكن حضارية تليق بأهالينا في مدينة المنصورة مشيرا الي ان الدقهلية من أولي المحافظات التي حظيت بتنفيذ المبادرة بها من خلال مشروع عمارات الجلاء بتكلفة اجمالية قدرها 700 مليون جنيه ويضم 7 عمارات سكنية العمارة الواحدة "أرضي و12 دور" بإجمالي 420 وحدة سكنية، والوحدة السكنية تضم 3 حجرات وصالة ومطبخ وحمام، واوضح المحافظ انه سيتم تسليم قاطني الوحدات الحالية عقود انتفاع للوحدات السكنية الجديدة بالمشروع ومبالغ مالية لتأجير مسكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسكينهم به وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ،هذا وقد استمع المحافظ خلال اللقاء لكافة المطالب والاحتياجات للسكان فيما يتعلق بالعقود المقرر تسليمها لهم وكذا المبالغ المالية المقررة كقيمة ايجارية لسكن مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع، واكد المحافظ ان الدولة والمحافظة بكامل اجهزتها بالتعاون مع السادة نواب البرلمان حريصون كل الحرص علي تلبية مطالب المواطنين وذلك وفقا للامكانيات المتاحة، وقد تقرر خلال اللقاء ان يكون يوم 10 ابريل القادم الموعد النهائي لاخلاء الوحدات القديمة بالجلاء من السكان لبدء العمل في تنفيذ المشروع الجديد، وفي نهاية اللقاء حرص محافظ الدقهلية علي تقديم الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزاراء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة والسادة نواب البرلمان للدعم المتواصل علي هذا المشروع الحضاري بمدينة المنصورة والذي ينهي معاناة دامت لسنوات لهؤلاء السكان.



مصرع طفل دهسًا تحت عجلات جرار زراعي



لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعي بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد وصول الطفل محمد حموده لمستشفى السنبلاوين العام مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة توفي عقب وصوله.



وبسؤال والده أقر أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدام به جرار زراعي قيادة المدعو مصطفى أحمد،54 سنة حال رجوعه.



وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة: