بنى سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة مركز شباب سمسطا

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف العودة للتدريبات الجماعية في الثالثة من عصر الثلاثاء استعداداً لمواجهة فريق مركز شباب سمسطا في الجولة السابعة عشر .



ومنح محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف لاعبيه راحة سلبية إستمرت 48 ساعة عقب الفوز على الدخان المتصدر .



ومن المقرر أن يخوض الفريق السويفي تدريبا قويا خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا بالمباراة الماضية .



وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز هام على ضيفه الشرقية للدخان بنتيجة 1/2 أمس فيما تعادل سمسطا خارج ملعبه أمام طهطا بنتيجة 1/1 .



ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 26 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة .