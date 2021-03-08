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بنى سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة مركز شباب سمسطا
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:04 م
محمد الحسيني
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قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف العودة للتدريبات الجماعية في الثالثة من عصر الثلاثاء استعداداً لمواجهة فريق مركز شباب سمسطا في الجولة السابعة عشر .
ومنح محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف لاعبيه راحة سلبية إستمرت 48 ساعة عقب الفوز على الدخان المتصدر .
ومن المقرر أن يخوض الفريق السويفي تدريبا قويا خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا بالمباراة الماضية .
وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز هام على ضيفه الشرقية للدخان بنتيجة 1/2 أمس فيما تعادل سمسطا خارج ملعبه أمام طهطا بنتيجة 1/1 .
ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 26 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة .
ومنح محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف لاعبيه راحة سلبية إستمرت 48 ساعة عقب الفوز على الدخان المتصدر .
ومن المقرر أن يخوض الفريق السويفي تدريبا قويا خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا بالمباراة الماضية .
وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز هام على ضيفه الشرقية للدخان بنتيجة 1/2 أمس فيما تعادل سمسطا خارج ملعبه أمام طهطا بنتيجة 1/1 .
ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 26 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة .
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