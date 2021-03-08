يوفنتوس يحسم مصير نجمه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد لحسم مستقبل أحد نجوم الفريق الذين انضموا للفريق في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من أحد أندية الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الإسباني ألفارو موراتا الذي انضم إلى الفريق في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني استعاد أفضل مستوياته مع السيدة العجوز منذ انضمامه حتى الآن وأذهل الجميع بما يقدمه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس مقتنع بضرورة استمرار النجم الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن موراتا منذ بداية الموسم تمكن من تسجيل 14 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 30 مباراة ويعتبر من المفاتيح الأساسية للمدير الفني أندريا بيرلو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن موراتا كان قد انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو مع إمكانية التجديد بنفس المبلغ عقب نهاية الموسم الحالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن هذا هو السيناريو المتوقع لاستمرار موراتا مع السيدة العجوز لموسم آخر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس يركز على تجديد عقد موراتا عقب الدور الذي لعبه مع بيرلو حتى الآن كما أن النجم الإسباني أيضًا يرغب في البقاء بأي شكل.