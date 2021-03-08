بسبب 50 جنيه.. القيس يهدي نقاط فوزه للقوصية

كما ذكرت لجنه المسابقات بأن الغرامه تضاعفت إلى١٠٠ جنيه.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- ملوي 30 نقطة

2- شباب ناصر ملوي 24 نقطة

3- شباب الخارجة 24 نقطة

4- ناصر الفكرية 22 نقطة

5- القوصية 23 نقطة

6- شباب القيس 20 نقطة

7- شباب سمالوط 16 نقطة

8- شباب مغاغه 15 نقطة

9- الوليدية 12 نقطة

10- الهنداو 11 نقاط

11- الوادي الجديد 10 نقاط

12- بني مزار 10 نقاط

1- ملوي 30 نقطة2- شباب ناصر ملوي 24 نقطة3- شباب الخارجة 24 نقطة4- ناصر الفكرية 22 نقطة5- القوصية 23 نقطة6- شباب القيس 20 نقطة7- شباب سمالوط 16 نقطة8- شباب مغاغه 15 نقطة9- الوليدية 12 نقطة10- الهنداو 11 نقاط11- الوادي الجديد 10 نقاط12- بني مزار 10 نقاط

حصل فريق القوصية علي النقاط الثلاث من فريق مركز شباب القيس، رغم فوز فريق القيس في المباراه بثلاثه أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ديروطوكان فريق القوصية قد حصل على النقاط الثلاث، بعد أن قام فريق مركز شباب القيس، بمشاركه لاعب لم يقم بدفع الغرامه التي فرضتها عليه لجنه المسابقات ، والتي كانت تقدر بمبلغ ٥٠ جنيه، حيث حصل اللاعب علي ثلاث انذرات وكانت اللائحة تنص علي دفع اللاعب غرامه قدرها ٥٠ جنيه في حاله حصوله على ٣ انذرات، وايقاف مباراه، فغاب اللاعب لقاء، ثم شارك في لقاء القوصية دون سداد الغرامة ليعتبر فريقة خساراً وفقاً للائحة التي تشير إلى أن لابد من سداد الغرامة للعودة للمباريات،