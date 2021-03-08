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بسبب 50 جنيه.. القيس يهدي نقاط فوزه للقوصية
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:06 م
سالم خليل
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حصل فريق القوصية علي النقاط الثلاث من فريق مركز شباب القيس، رغم فوز فريق القيس في المباراه بثلاثه أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ديروط
وكان فريق القوصية قد حصل على النقاط الثلاث، بعد أن قام فريق مركز شباب القيس، بمشاركه لاعب لم يقم بدفع الغرامه التي فرضتها عليه لجنه المسابقات ، والتي كانت تقدر بمبلغ ٥٠ جنيه، حيث حصل اللاعب علي ثلاث انذرات وكانت اللائحة تنص علي دفع اللاعب غرامه قدرها ٥٠ جنيه في حاله حصوله على ٣ انذرات، وايقاف مباراه، فغاب اللاعب لقاء، ثم شارك في لقاء القوصية دون سداد الغرامة ليعتبر فريقة خساراً وفقاً للائحة التي تشير إلى أن لابد من سداد الغرامة للعودة للمباريات، كما ذكرت لجنه المسابقات بأن الغرامه تضاعفت إلى١٠٠ جنيه.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- ملوي 30 نقطة
2- شباب ناصر ملوي 24 نقطة
3- شباب الخارجة 24 نقطة
4- ناصر الفكرية 22 نقطة
5- القوصية 23 نقطة
6- شباب القيس 20 نقطة
7- شباب سمالوط 16 نقطة
8- شباب مغاغه 15 نقطة
9- الوليدية 12 نقطة
10- الهنداو 11 نقاط
11- الوادي الجديد 10 نقاط
12- بني مزار 10 نقاط
وكان فريق القوصية قد حصل على النقاط الثلاث، بعد أن قام فريق مركز شباب القيس، بمشاركه لاعب لم يقم بدفع الغرامه التي فرضتها عليه لجنه المسابقات ، والتي كانت تقدر بمبلغ ٥٠ جنيه، حيث حصل اللاعب علي ثلاث انذرات وكانت اللائحة تنص علي دفع اللاعب غرامه قدرها ٥٠ جنيه في حاله حصوله على ٣ انذرات، وايقاف مباراه، فغاب اللاعب لقاء، ثم شارك في لقاء القوصية دون سداد الغرامة ليعتبر فريقة خساراً وفقاً للائحة التي تشير إلى أن لابد من سداد الغرامة للعودة للمباريات، كما ذكرت لجنه المسابقات بأن الغرامه تضاعفت إلى١٠٠ جنيه.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- ملوي 30 نقطة
2- شباب ناصر ملوي 24 نقطة
3- شباب الخارجة 24 نقطة
4- ناصر الفكرية 22 نقطة
5- القوصية 23 نقطة
6- شباب القيس 20 نقطة
7- شباب سمالوط 16 نقطة
8- شباب مغاغه 15 نقطة
9- الوليدية 12 نقطة
10- الهنداو 11 نقاط
11- الوادي الجديد 10 نقاط
12- بني مزار 10 نقاط
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