Advertisements

بسبب 50 جنيه.. القيس يهدي نقاط فوزه للقوصية

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
حصل فريق القوصية علي النقاط الثلاث من فريق مركز شباب القيس، رغم فوز فريق القيس في المباراه بثلاثه أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ديروط

وكان فريق القوصية قد حصل على النقاط الثلاث، بعد أن قام فريق مركز شباب القيس، بمشاركه لاعب لم يقم بدفع الغرامه التي فرضتها عليه لجنه المسابقات ، والتي كانت تقدر بمبلغ ٥٠ جنيه، حيث حصل اللاعب علي ثلاث انذرات وكانت اللائحة تنص علي دفع اللاعب غرامه قدرها ٥٠ جنيه في حاله حصوله على ٣ انذرات، وايقاف مباراه، فغاب اللاعب لقاء، ثم شارك في لقاء القوصية دون سداد الغرامة ليعتبر فريقة خساراً وفقاً للائحة التي تشير إلى أن لابد من سداد الغرامة للعودة للمباريات، كما ذكرت لجنه المسابقات بأن الغرامه تضاعفت إلى١٠٠ جنيه.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ملوي 30 نقطة
2- شباب ناصر ملوي 24 نقطة
3- شباب الخارجة 24 نقطة
4- ناصر الفكرية 22 نقطة
5- القوصية 23 نقطة
6- شباب القيس 20 نقطة
7- شباب سمالوط 16 نقطة
8- شباب مغاغه 15 نقطة
9- الوليدية 12 نقطة
10- الهنداو 11 نقاط
11- الوادي الجديد 10 نقاط
12- بني مزار 10 نقاط

لا يتوفر وصف.

أخبار تهمك

البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجيب ساويرس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على قائد الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعات

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم موقفه من رحيل باتشيكو

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

08:31 م

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

09:31 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين