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السودان تحذر المواطنين من آثار ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجهت وزارة الري السودانية تنبيها للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، "تحسبا لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل".

 

وقال وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية ضوالبيت عبد الرحمن في بيان، إن "مهندسي الوزارة بإدارتي الخزانات ومياه النيل يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة في يوليو المقبل، وذلك للحد من الآثار السلبية المتوقعة ويشمل ذلك تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء".

 

وأضاف: "وعليه تود الوزارة أن تنبه المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري وكل مستخدمي المياه والمواطنين عامة في النيل الأزرق من الدمازين الى الخرطوم، أنه من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي تنخفض مناسيب المياه في هذا القطاع، كما ستتأثر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطرمبات الري".

 

وتابع: "بالنسبة للنيل الأبيض من الجبلين إلى جبل أولياء، هذا القطاع سيتأثر أيضا بملء سد النهضة نسبة لتعديل نظم تشغيل خزان جبل أولياء وسيؤدي ذلك لتقليص مساحات الجروف والمراعي نسبة لعدم التفريغ الكامل للبحيرة. وستزيد فترة المناسيب العالية للبحيرة بالنسبة لمحطات مياه الشرب وطلمبات الري".

 

وأردف: "بالنسبة للنيل الرئيسي، من الخرطوم إلى عطبرة، سيتعرض هذا القطاع لنفس التأثيرات وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي".

 

وأشار عبد الرحمن إلى أنه "يتوجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021".

 

وشدد على أن "وزارة الري والموارد المائية ستعمل على توفير تفاصيل أكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات المذكورة أولا بأول".

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سد النهضة السودان اثيوبيا

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