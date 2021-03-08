مخزونات الجملة في الولايات المتحدة ترتفع بقوة في يناير رغم قفزة في المبيعات

سجلت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة زيادة قوية في يناير رغم قفزة في المبيعات، مما يشير إلى أن الاستثمار في المخزونات قد يساهم مجددا في النمو الاقتصادي في الربع الأول.





وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن مخزونات الجملة ارتفعت 1.3%، متماشية مع تقديرات الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6% في ديسمبر.





وصعد مكون مخزونات الجملة الذي يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 1.3% أيضا في يناير.





وعلى أساس سنوي زادت مخزونات الجملة 0.6% في يناير.