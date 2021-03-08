وزير النقل يكشف قيمة التعويضات لـ متضرري توسعات الدائري (فيديو)



وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن من بنى بشكل مخالف على حرم الطريق، أو بدون ترخيص يحصل على تعويض اجتماعي عن شغله لوحدة سكنية.



وأوضح أن القاطن في وحدة سكنية في منزل مخالف وبدون رخصة وعلى أرض الدولة سيحصل على تعويض ليتمكن من تأجير وحدة سكنية أخرى في نفس المنطقة، أو منطقة أخرى، مضيفا: "مش هنسيبه ولا نرميه في الشارع".



وأضاف أن المتضررين سيحصلون على مبلغ مجزي قدره المحافظين، حيث سيتم تقييم الغرفة بـ 40 ألف جنيه، والمطبخ سيحسب غرفة، متابعا: "اللي عنده شقة غرفتين وصالة ومطبخ سيحصل على 160 ألف جنيه".



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الجميع يعلم أن الطريق الدائري له حرم عبارة عن 50 متر يمين وشمال الطريق ممنوع البناء به.