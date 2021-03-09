نشرة حوادث "الفجر": مفاجآت بشأن العثور على طفلة مجهولة الهوية داخل سيارة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على طفلة داخل سيارة ملاكي بالقرب من ميدان الجيزة، غربي المحافظة، إذ تبين أن السيارة ملك شخص يدعى "حليو.ع.ع" مقيم بمنطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح.





قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل الدعوي رقم 27 لسنة 42 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، بشأن حصول الزوجة الأجنبية علي الجنسية المصرية، لجلسة 14مارس.





كشفت التحريات الأولية التى أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة عدم وجود شبه جنائية في واقعة العثور على جثة مسن بمنطقة السيدة زينب.



