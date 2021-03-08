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فاطمة سعيد بعد نجاحها عالميًا: المنافسة شديدة وبتعرض لتقييمات مستمرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكدت فاطمة سعيد، السوبرانو المصرية العالمية، أن الموهبة وحدها ليست كافية لتحقيق النجاح، بل لا بد من العمل الدائم والمتواصل، وهو من يوصل إلى النجاح.
قالت خلال لقائها اليوم الاثنين عبر تطبيق "زووم" من العاصمة البريطانية لندن، في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "أنا اشتغلت جامد جدًا، ومازالت بشتغل جامد أوي، عشان أقدر أفضل مكملة الطريق اللي أنا فيها ده، مؤكدة أن المنافسة بمجال الغناء الأوبرالي خارج مصر، شديدة جدا وتتعرض لتقيم مستمر.
أضافت: "أن الناس بتتساءل بشكل يومي، هل غنت فاطمة بشكل جيد أم لا؛ وإذا كانت التقييمات إيجابية، تأتي لها طلبات إحياء حفلات أخرى"، مشددة أنها لذلك تستمر في عملها الدائم، حتى تظل بالمستوى العالمي، الذي وصلت له.
تابعت مغنية الأوبرا: "الناس بتشوف وقفتي على المسرح بالفستان الحلو، لكن متبشوفش الليالي اللي مبنامش فيها ولا الصعوبات اللي بمر بيها، حتى أستطيع أن أفهم الكلمات التي أغنيها، والتي عادة تكون من لغات مختلفة لم تتربي أو تعتاد عليها"، مؤكدة "كل ده مبيجيش بالساهل، بيجي بالمذاكرة الكتير".
حول ألبومها الجديد "نور"، وقيامها بدمج عدد من الأغاني التراثية المصرية، بالفن الأوبرالي، أشارت سعيد، إلى أن هذا الدمج كانت فكرة الألبوم من البداية، كاشفة أنه لم يكن من السهل أن تقنع الشركة المنتجة على غناء عدد من كلاسيكيات الغناء المصري، بألبوم غناء أوبرالي، منبهة أنها لم تكن تتخيل أن أول ألبوم لها لا يحتوى على موسيقى عربية، ولهذا حاولت إقناعه وقدمت الألبوم كمزيج من أغنيات كلاسيكية مصرية، إلى جانب الغناء الأوبرالي. 
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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