وزير العدل: الاستعانة بالمرأة في النيابة العامة بدءا من العام المقبل (فيديو)

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة المصرية من تبوء مقاعد النيابة العامة ومجلس الدولة.





وقال "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين: "موضوع وجود المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة كان أحد الموضوعات التي كلفني بها الرئيس خلال الفترة الأخيرة، وبعد دراسة المعوقات، وجه الرئيس بالتنسيق مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء، ورئيس مجلس ادلولة بالاستعانة بالعنصر النسائي".





وتابع، أن المرأة موجودة في النيابة الإدارية قضايا الدولة والقضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا، لكن كان ينقصها النيابة العامة ومجلس الدولة، وبالفعل قدم الرئيس هدية اليوم في اليوم العالمي الدولة، بأن تكون المرأة موجودة في مجلس الدولة والنيابة العامة.



