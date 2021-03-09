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وزير العدل: الاستعانة بالمرأة في النيابة العامة بدءا من العام المقبل (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:47 ص
عمر مروان
عمر مروان
كساب أحمد
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كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة المصرية من تبوء مقاعد النيابة العامة ومجلس الدولة.

وقال "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين: "موضوع وجود المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة كان أحد الموضوعات التي كلفني بها الرئيس خلال الفترة الأخيرة، وبعد دراسة المعوقات، وجه الرئيس بالتنسيق مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء، ورئيس مجلس ادلولة بالاستعانة بالعنصر النسائي".

وتابع، أن المرأة موجودة في النيابة الإدارية قضايا الدولة والقضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا، لكن كان ينقصها النيابة العامة ومجلس الدولة، وبالفعل قدم الرئيس هدية اليوم في اليوم العالمي الدولة، بأن تكون المرأة موجودة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وعن رفض الجمعيات العمومية لمجلس الدولة تعين المرأة أكثر من مرة، رد وزير العدل قائلًا: "هناك إجراءات داخلية سيتم اتخذاها لتفعيل توجيه الرئيس، خاصة أن الدستور يحث على عدم التميز، وإن شاء الله نشاهد المرأة المصرية في النيابة اعلامية ومجلس الدولة خلال العام القضاء الجديد 20212022"

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عمر مروان توجية الرئيس السيسي بوابة الفجر الفجر

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