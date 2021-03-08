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رئيس هيئة الترفيه يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الاستثمارية

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
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اجتمع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ اليوم في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض, بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الوطنية الاستثمارية وعدد من المستثمرين في القطاع الترفيهي بالمملكة، لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع في المملكة، والحلول التمويلية التي يمكن توفيرها للمستثمرين والشركات العاملة فيه.

وأكد آل الشيخ أهمية قطاع الترفيه ومكانته كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أثره في رفع مستوى جودة الحياة، وتوليد الفرص الوظيفية للمواطنين، والارتقاء بمكانة المملكة كوجهة ترفيهية مفضلة على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية،التي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق رؤية 2030.
وأشار معاليه خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع الترفيه، داعياً البنوك السعودية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص عبر تطوير وابتكار مبادرات وبرامج تمويلية متكاملة؛ لدعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع بما يسهم في تنميته وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية.
ويأتي الاجتماع ضمن دور الهيئة الرئيس في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه كرافد اقتصادي، يسهم في الدفع بالعجلة التنموية والاستثمارية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع؛ للاستفادة من الفرص الترفيهية وصناعة ترفيه مستدام.

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