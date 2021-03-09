أستاذ بطب عين شمس يكشف موقف القانون المصري من فكرة "الموت الرحيم" (فيديو)

تحدث أيمن ثروت، أستاذ الرعاية المركزية والحالات الحرجة بطب عين شمس، عن فكرة الموت الرحيم مع أصحاب الأمراض التي لا علاج لها.





وقال "ثروت" في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن القانون المصري يمنع فكرة الموت الرحيم حتى لو لا يوجد أمل في حياة المريض.





وأكد أستاذ الرعاية المركزية والحالات الحرجة بطب عين شمس، أنه في بعض البلاد الأوروبية تسمح القوانين والتشريعات بها بتطبيق فكرة الموت الرحيم للمريض الذي فقد القدرة على الحياة، ويوجد استحالة طبية في شفائه من الناحية الطبية.



