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أستاذ بطب عين شمس يكشف موقف القانون المصري من فكرة "الموت الرحيم" (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:30 ص
أيمن ثروت
أيمن ثروت
شيماء حسن
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تحدث أيمن ثروت، أستاذ الرعاية المركزية والحالات الحرجة بطب عين شمس، عن فكرة الموت الرحيم مع أصحاب الأمراض التي لا علاج لها.

وقال "ثروت" في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن القانون المصري يمنع فكرة الموت الرحيم حتى لو لا يوجد أمل في حياة المريض.

وأكد أستاذ الرعاية المركزية والحالات الحرجة بطب عين شمس، أنه في بعض البلاد الأوروبية تسمح القوانين والتشريعات بها بتطبيق فكرة الموت الرحيم للمريض الذي فقد القدرة على الحياة، ويوجد استحالة طبية في شفائه من الناحية الطبية.

وتابع: "هذا الأمر ممنوع تمامًا في القانون المصري الذي يجرم هذه الفكرة تمامًا، ويتم التعامل مع المريض إنسانيًا حتى آخر لحظة، لأن مهمة الطبيب هي إنقاذ الأرواح وليست إزهاقها حتى مع استحالة علاج أو الألم الذي يعانيه المريض".

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