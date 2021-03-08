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الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ الجهاز الفني لأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الماضية قرارًا بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا نجم خط وسط  الفريق غرامة يبلغ قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى استبعاده من مباريات الفريق لمدة شهر كامل وذلك وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عقب دخول كهربا في مشادة مع موسيماني بعد مباراة طلائع الجيش.
وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وأقيمت المباراة على استاد الأهلي في السلام.
وقام سيد عبدالحفيظ بنفي إلغاء أو تخفيض العقوبة الموقعة على كهربا, حيث أفادت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية بأن موسيماني قرر تخفيض عقوبة كهربا بعد تقديم اللاعب لاعتذاره.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية :"الأهلي لن يتراجع عن عقوبة تم اتخاذها على لاعب داخل الفريق, مصلحة الأهلي أهم من أي لاعب في الوقت الحالي".

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