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شبكة روسية تكشف طبيعة الأصوات التي سمعت في قاعدة عين الأسد غربي العراق

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أن طبيعة أصوات التفجيرات التي سمعت في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، كانت لتدريبات تقوم بها القوات الأمريكية.

 

وقال المصدر لشبكة "روسيا اليوم"، إن "القوات الأمريكية تقوم بتدريبات على بعض الأسلحة، ولم تتعرض لأي قصف".

 

يذكر أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أكد في 3 فبراير الماضي، تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي.

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مصدر امنى قاعدة عسكرية شبكة روسية امريكا

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