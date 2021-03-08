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الأهلي يحسم موقف المصابين من مباراة الإسماعيلي

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعبين المصابين من مباراة الإسماعيلي، بالدوري العام.

 

وتأكد غياب كل من التونسي علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد، عن المباراة المقبلة بسبب عدم تعافهيم.

 

وأوضح طبيب الفريق، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، سيكون جاهز بنسبة كبيرة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

 

على جانب آخر، أكد أبوعبلة، أن وليد سليمان أمامه 10 أيام على الأكثر ليكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات وبعدها المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

 

وعن إصابة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، اختتم بأن اللاعب سوف يغيب من شهر إلى شهرين للتعافي من الإصابة، فيما أعلن جاهزية ناصر ماهر للمشاركات.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

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