تشيلسي يفوز على إيفرتون 2-0 ويؤمن موقعه في المربع الذهبي للبريميرليج

تغلب تشيلسي على ضيفه إيفرتون 2-0، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 31 بهدف سجله بن جودفري مدافع إيفرتون بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف الإيطالي جورجينيو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 46 نقطة في المركز الخامس.