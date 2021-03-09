"الفجر الفني" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ستيفاني صليبا بعد إصابتها بكورونا





أُصيبت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وسط قلق شديد من محبيها على حالتها الصحية، خلال الساعات الماضية.



وكانت قد انتشرت أخبار فور إصابتها، تُفيد بأن مسلسل ستيفاني الرمضاني المقبل 2021، تم إيقاف تصويره، لحين تماثلها للشفاء.



وللوقوف على حقيقة الأمر، تواصل "الفجر الفني" مع المكتب الاعلامي للنجمة ستيفاني صليبا، والذي طمأن الجمهور من خلال موقعنا على حالتها الصحية.



وأضاف "ستيفاني بحالة جيدة والحمدلله، وهي حاليا في مرحلة الحجر الصحي وبدأت تتماثل للشفاء، وهي تتوجه بخالص الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها".



ونوّه المكتب الإعلامي على أن الأخبار التي انتشرت حول توقف تصوير مسلسل داون تاون، عارية تماماً عن الصحة وماهي إلا شائعات.



وختم حديثه "فريق العمل يتابع التصوير ومن المقرر أن تنضم ستيفاني لهم خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال مشاهدها خلال العمل".

