تباين فى مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية وحيداً، بينما تراجع "ناسداك" بأكثر من 2 بالمائة، مع صعود عوائد السندات.









وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.





وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بدورة النشاط الاقتصادي بدعم آمال التحفيز، في حين تراجع قطاع التكنولوجيا





وتعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.6 بالمائة،وسط توقعات تسارع التضخم، مما يضر بتقييمات الشركات التكنولوجية.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 306.1 نقطة تقريبا، ليصل إلى 31802 نقطة، بعد أن تجاوز مستوى 32 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق خلال التعاملات.





بينما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3821 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 2.4 بالمائة إلى 12609.1 نقطة.