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طريقة سهلة لإعداد حمص الشام في المنزل

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:32 م
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
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يعتبر حمص الشام من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين خلال فصل الشتاء على وجه التحديد، نظرا لغناه بالبروتينات التي تعطى مزيداً من الطاقة.

إعداد حمص الشام في المنزل 

ويقلل حمص الشام من نسب الكوليسترول في الدم، حيث يمد الجسم بالألياف التى يحتاجها بنسب قليلة من الدهون، لذا فإنه أحد المشروبات الصحية المفضلة التي ينصح بإعدادها ولاسيما في المنزل.

طرق عمل حمص الشام في المنزل

أولا: مكونات حمص الشام
 
1 بصلة كبيرة.

ملح وكمون وشطة.

حبة طماطم كبيرة.

ربع كيلو حمص حصى.

2 ليمونة متوسطة.
 
ثانياً: طريقة تحضير وإعداد حمص الشام 

يوضع الحمص الحمصي في إناء ماء لـ3 ساعات، ويكون مغطى، ثم يغلى على النار.
 
ترك الحمص يغلي مع الماء لدقيقة، ثم إضافة مياه.

تغير مياه الحمص، ووضع كمية ماء مغلية أخرى.

ينقل حمص الشام على نار متوسطة وأضيفى الكمون والبصل والطماطم وإضافة ماء حال نقصانه.

وضع الملح، ثم يقدم بإضافة شطة وليمون وكمون.

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