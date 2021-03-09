وزير النقل يكشف طريقة تعويض أصحاب الأراضي حول الطريق الدائري (فيديو)

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن آلية تعويض أصحاب الأراضي المحيطة بالطريق الدائري وتعيق عملية التوسعة، موضحا أن الهيئة العامة للمساحة لديها المستندات التي تثبت أراضي الدولة، وأراضي الملكية الخاصة.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن قطعة الأرض إذا كانت ملكية خاصة سيحصل صاحبها على تعويض، أما إذا كان البناء على أرض تابعة للدولة فلن يحصل على تعويض عن الأرض.



