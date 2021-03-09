وكيل حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ: المرأة تعيش عصر ذهبي في التمكين السياسي (فيديو)

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن المرأة تعيش عصر ذهبي في التمكين السياسي.





وأضاف "فريد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة أصبحت تتقلد العديد من المناصب الهامة.



