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وكيل حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ: المرأة تعيش عصر ذهبي في التمكين السياسي (فيديو)
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:02 ص
أمنية فوزي
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قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن المرأة تعيش عصر ذهبي في التمكين السياسي.
وأضاف "فريد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة أصبحت تتقلد العديد من المناصب الهامة.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: "الرئيس عبدالفتاح السيسي له السبق في كسر ما يسمى بالسقف الزجاجي، أي وصول المرأة لمستوى معين من الترقي ولا تستطيع ترقيه".
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