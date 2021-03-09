نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد سميحة أيوب.. بهذه الطريقة

حرصت النجمة نادية الجندى، على تهنئة النجمة سميحة أيوب بعيد ميلادها، الذى يوافق اليوم 8 مارس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نادية مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجهة لها رسالة قائلة: "صديقتي وحبيبتي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، كل سنة وأنتى طيبة وبخير وبسعادة".







وتابعت: "سنة جميلة عليكى وربنا يديكى الصحة يا رب، وتمتعينا بفنك وأدائك العظيم الراقي، وحشتيني وبحبك أوي ووحشني الشغل معاكى يا فوزز".





يذكر أن سميحة أيوب دخلت المعهد العالي للتمثيل عام 1949 الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950م، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام. وقد ذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953م.

