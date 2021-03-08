Advertisements

تعرف على سعر ومواصفات سيارة "A180" المقدمة من مرسيدس

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:48 م
سيارة مرسيدس A180
سيارة مرسيدس "A180"
Advertisements

تعتبر شركة مرسيدس واحدة من اكبر الكيانات العالمية المصنعة للسيارات، وتتمتع بشهرة كبيرة في العالم العرب يوجمهورية مصر العربية، حيث تتمتع إصادراتها بالرفاهية والمواصفات العالية من حيث الأمان والقوة.

سيارة "A180"

وأتاحت مرسيدس إيجيبت، الإصدار "A180" السيدان، والتي تعتبر واحدة من السيارات العائلية الفخمة، مع بدء 2021، وأعنت 6 إصدارات وفئات مختلفة التجهيزات في مصر.

مواصفات مرسيدس "A180"

وأظهرت أحدث قائمة معلنة من الوكيل الممحلي لمرسيدس بنز، أن سيارة "A180" تعتبر أرخص سيارة في فئتها وبعائلة مرسيدس، حيث تبدأ أسعارها من 625 ألف جنيه إلى 700 ألف.

محرك سيارة "A180"

وتمتلك سيارة "A180" محرك رباعي الإسطوانات بسعة لترية تبلغ 1.3 لتر تربو بقوة 136 حصان، و 200 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.

تسارع سيارة "A180"

كما أن سيارة "A180" تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 8.9 ثانية، وتصل سرعتها قصوى 216 كم/الساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود من 5.2 إلى 5.7 لتر لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.

مواصفات سيارة "A180"من حيث الأمان

وتمتلك سيارة "A180" المقدمة من شركة مرسيدس مواصفات أمان عالية، منها التحذير من النقاط العمياء، كاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، فرامل الطوارئ، خاصية الركن الذكى، حساسات للمساعدة على الركن، بالإضافة إلي وسائل الأمان الأساسية التى تتمثل في نظام فرامل مانعة للانغلاق  ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP. 

عجلات سيارة "A180"

وتقدم سيارة "A180"  على عجلات رياضية قياس 17-18بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية 460 لتر مكعبًا، وبها مقصورة فخمة بها باقة من المواصفات أبرزها نظام MBUX الذي يعتمد على شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تتصل مع شاشة رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة.

سيارة "A180" الفئة الأولى

وتزود سيارة "A180" السيدان فئة الـA كلاس بخاصية الشحن اللاسلكي لأجهزة الهواتف الذكية، بلوتوث ومخرج توصيل USB، إمكانية التحكم من خلال التواصل الصوتي بتقنية HEY Mercedes، كما يمكن ربط الهواتف الذكية عبر مختلف التطبيقات.


أخبار تهمك

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

منذ 34 دقيقة

يوفنتوس يحسم مصير نجمه

منذ نصف ساعة

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي في الدوري المصري

منذ ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على قائد الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم موقفه من رحيل باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف علي مواصفات وأسعار أوبل "جراند لاند"

مرسيدس تطرح نسختين من CLA الكوبية الرياضية.. تعرف على المواصفات

على الرغم من اختلاف العلامة التجارية.. 4 سيارات رياضية في مصر بنفس المحرك والشاسيه

مرسيدس بنز تطرح سيارة CLA200 الكوبيه في مصر بهذا السعر

تعرف على مواصفات وأسعار بورش Cayenne تربو 2020 في مصر

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كورولا.. السيارة الأكثر مبيعا في العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

11:25 م

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

08:31 م

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين