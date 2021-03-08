تعرف على سعر ومواصفات سيارة "A180" المقدمة من مرسيدس





تعتبر شركة مرسيدس واحدة من اكبر الكيانات العالمية المصنعة للسيارات، وتتمتع بشهرة كبيرة في العالم العرب يوجمهورية مصر العربية، حيث تتمتع إصادراتها بالرفاهية والمواصفات العالية من حيث الأمان والقوة.





سيارة "A180"





وأتاحت مرسيدس إيجيبت، الإصدار "A180" السيدان، والتي تعتبر واحدة من السيارات العائلية الفخمة، مع بدء 2021، وأعنت 6 إصدارات وفئات مختلفة التجهيزات في مصر.





مواصفات مرسيدس "A180"





وأظهرت أحدث قائمة معلنة من الوكيل الممحلي لمرسيدس بنز، أن سيارة "A180" تعتبر أرخص سيارة في فئتها وبعائلة مرسيدس، حيث تبدأ أسعارها من 625 ألف جنيه إلى 700 ألف.





محرك سيارة "A180"





وتمتلك سيارة "A180" محرك رباعي الإسطوانات بسعة لترية تبلغ 1.3 لتر تربو بقوة 136 حصان، و 200 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.





تسارع سيارة "A180"





كما أن سيارة "A180" تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 8.9 ثانية، وتصل سرعتها قصوى 216 كم/الساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود من 5.2 إلى 5.7 لتر لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.





مواصفات سيارة "A180"من حيث الأمان





وتمتلك سيارة "A180" المقدمة من شركة مرسيدس مواصفات أمان عالية، منها التحذير من النقاط العمياء، كاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، فرامل الطوارئ، خاصية الركن الذكى، حساسات للمساعدة على الركن، بالإضافة إلي وسائل الأمان الأساسية التى تتمثل في نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.





عجلات سيارة "A180"





وتقدم سيارة "A180" على عجلات رياضية قياس 17-18بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية 460 لتر مكعبًا، وبها مقصورة فخمة بها باقة من المواصفات أبرزها نظام MBUX الذي يعتمد على شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تتصل مع شاشة رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة.





سيارة "A180" الفئة الأولى





وتزود سيارة "A180" السيدان فئة الـA كلاس بخاصية الشحن اللاسلكي لأجهزة الهواتف الذكية، بلوتوث ومخرج توصيل USB، إمكانية التحكم من خلال التواصل الصوتي بتقنية HEY Mercedes، كما يمكن ربط الهواتف الذكية عبر مختلف التطبيقات.







