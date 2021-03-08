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الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية تحلق فوق مركزه في ميس الجبل

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيّرة تحلق فوق مركزه في بلدة ميس الجبل جنوب البلاد.

 

وأعلن الجيش اللبناني في بيان له، أنه "بتاريخ 8 مارس 2021 اعتبارا من الساعة 4:27 ولغاية الساعة 5:40 تم تسجيل 3 خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالي 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة".

 

وأضاف: "بتاريخ 7 مارس 2021 الساعة 15:45 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 389 مترا ولمدة 15 دقيقة".

 

وأردف أنه "وعند الساعة 20:30 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 5 دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة.

 

وأشار إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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